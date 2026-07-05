I prezzi dei lettini e degli ombrelloni nelle spiagge salentine sono aumentati fino al 50%, con una media del 25%. Questa variazione si registra con l’arrivo della stagione estiva, che porta un incremento dei costi nei lidi locali. Nonostante gli aumenti, vengono segnalate alternative per i vacanzieri che cercano opzioni diverse. La tendenza si conferma anche negli anni precedenti, con variazioni di prezzo che coinvolgono diverse strutture della zona.

Con l’inizio dell’estate ritorna puntuale l’annosa questione dell’aumento dei costi di lettini e ombrellone nei lidi salentini. Aumentano le temperature e aumentano i prezzi con un innalzamento della curva dei costi che, secondo un report stilato da Adoc, l’associazione difesa orientamento consumatori, per il 2026 farebbe registrare un aumento medio pari al 25,39%. Un’indagine che, da oltre 18 anni, si attesta su un campione di 30 stabilimenti balneari selezionati da nord a sud del litorale, dallo Ionio all’Adriatico. Prende in esame la tariffa di noleggio nel mese di luglio evidenziando un aumento considerevole in soli cinque anni, dal 2021 al 2026, e un prezzo medio complessivo che dai 25,32 euro è passato a 31,75 euro. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

© Lecce.corriere.it - Spiaggia, vacanze d'oro nel Salento: nei lidi prezzi in aumento del 25% con punte fino al 50%. «Ma qui le alternative ci sono»

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