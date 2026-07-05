Lucas Di Grassi ha vinto l'E-Prix di Shanghai, ottenendo la prima vittoria per la squadra Lola nel campionato di Formula E. La gara è stata caratterizzata da diversi colpi di scena e cambi di posizione durante tutta la corsa. Questa vittoria rappresenta il primo successo della squadra dopo il suo ritorno alle competizioni nella nuova fase del campionato.

Lucas Di Grassi conquista l'E-Prix di Shanghai al termine di una gara ricca di colpi di scena e regala alla Lola la prima vittoria dal ritorno alle competizioni nella nuova era della Formula E. Un successo che sa di storia per il 41 enne brasiliano che ha già annunciato il suo ritiro dalle competizioni alla fine della stagione, un successo costruito con una strategia perfetta: l'utilizzo impeccabile dell'Attack Mode negli ultimi giri gli ha permesso di superare negli ultimi due giri Jean-Éric Vergne, secondo al traguardo e Joel Eriksson, terzo al traguardo., La giornata si era aperta con un colpo di scena ancora prima dello spegnimento dei semafori. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Sorpresa Di Grassi a Shanghai: prima vittoria per Lola nel mondiale elttrico

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