Sono 47 i tesserati del Napoli Manna deve piazzare mezza rosa il mercato sarà fermo fino ad agosto
Il Napoli ha 47 calciatori iscritti, tra cui giovani come Turi, Cioffi, D’Avino e Barido. La società deve ridurre la rosa a circa 25 elementi, una operazione complessa considerando il numero attuale. Il mercato resterà fermo fino ad agosto, rendendo più difficile trovare soluzioni per piazzare i giocatori in esubero. La sfida principale riguarda la sistemazione di circa venti calciatori.
Deve sistemarne una ventina, non sarà facile. Da 47 devono diventare circa 25. Stiamo parlando dei tesserati del Napoli. L’elenco è lungo, sono 47 calciatori compresi giovanissimi come Turi, Cioffi, D’Avino, Barido. Ma ci sono anche Folorunsho, Lindstrom, Cajuste, Ngonge, Cheddira, Zerbi, Ambrosino, oltre a quelli che Allegri dovrà studiare per verificare se possano essere arruolati. Stiamo parlando di Lang, Lucca, Lukaku, Marianucci. Per il Corriere dello Sport, De Bruyne è intoccabile. Ed è la grande novità dell’estate, della stagione. Ci sono poi i gioiellini Hasa e Rasa che Allegri dovrà valutare e possibilmente valorizzare. Come Vergara che è già stato svezzato da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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