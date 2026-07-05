Deve sistemarne una ventina, non sarà facile. Da 47 devono diventare circa 25. Stiamo parlando dei tesserati del Napoli. L’elenco è lungo, sono 47 calciatori compresi giovanissimi come Turi, Cioffi, D’Avino, Barido. Ma ci sono anche Folorunsho, Lindstrom, Cajuste, Ngonge, Cheddira, Zerbi, Ambrosino, oltre a quelli che Allegri dovrà studiare per verificare se possano essere arruolati. Stiamo parlando di Lang, Lucca, Lukaku, Marianucci. Per il Corriere dello Sport, De Bruyne è intoccabile. Ed è la grande novità dell’estate, della stagione. Ci sono poi i gioiellini Hasa e Rasa che Allegri dovrà valutare e possibilmente valorizzare. Come Vergara che è già stato svezzato da Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Sono 47 i tesserati del Napoli, Manna deve piazzare mezza rosa (il mercato sarà fermo fino ad agosto)

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Non ho ancora capito se i dirigenti di calcio della serie A sono superficiali oppure se conviene loro trattare sempre gli stessi calciatori il cui cartellino aumenta di giorno in giorno. A Milano, sponda #Inter, ancora frignano perché il #Chelsea gli ha soffiato #Pal x.com

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