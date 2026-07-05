Social media come il fumo? La verità sul malessere dei giovani che nessuno vuole sentire Parla Matteo Lancini
Un esperto ha affermato che i social media vengono spesso indicati come causa di problemi tra i giovani, come ansia, depressione, solitudine e difficoltà di attenzione. Questa convinzione si ripete ogni volta che si parla di malessere adolescenziale, attribuendo la responsabilità agli strumenti digitali. Nessuna altra causa viene considerata in modo diretto, e si tende a cercare un colpevole unico.
Ogni volta che un adolescente sta male, la risposta è sempre la stessa: “Sono i social media”. Ansia, depressione, solitudine, perdita di attenzione. Abbiamo trovato il colpevole. Peccato che le prove scientifiche di questo legame siano fragili e il dibattito tra gli esperti sia ancora apertissimo. E se il vero problema fossimo noi adulti? Il secondo episodio di “Domande Prime”, il podcast che prova a fare chiarezza senza prendere posizioni preconcette, ha messo di fronte due visioni. Da una parte Silvia Lazzaris, giornalista scientifica, che sottolinea le responsabilità delle piattaforme e l’intenzionalità con cui sono progettate per creare dipendenza. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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