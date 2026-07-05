Ghirardi ha concluso la Skymarathon Sentiero 4 luglio in 3 ore, 45 minuti e 10 secondi, stabilendo un nuovo record. La gara si è svolta con condizioni meteorologiche favorevoli, dopo due edizioni caratterizzate da pioggia e vento. Il percorso si è presentato in ottime condizioni, con tratti tecnici e salite impegnative. Minoggio ha conquistato il suo quarto titolo, mentre altri atleti hanno completato la gara in tempi variabili tra le 4 e le 6 ore.

Dopo un paio di edizioni contraddistinte da condizioni meteo avverse, la Skymarathon Sentiero 4 luglio (di nome e. di fatto, come ciclicamente accade) si è ripresentata in tutto il suo splendore: sia dal punto di vista del terreno d'operazioni, sia da quello della performance da parte dei toprunners. E sei in campo maschile Cristian Minoggio ha fatto poker di vittorie tra le donne la “local” Corinna Ghirardi si è spinta per certi versi addirittura oltre, vincendo per la seconda volta la gara di casa (42 chilometri per 3000 metri D+) ma soprattutto abbassando uno storico primato che sembrava imbattibile. A Santicolo, frazione di Corteno Golgi (provincia di Brescia)nel primo sabato di luglio è crollato infatti il record che Emanuela Brizio deteneva da ben ventuno anni (2005) con il tempo di cinque ore, 10 minuti e 43 secondi. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Skymarathon Sentiero 4 luglio: Ghirardi a tempo di record. Quarto sigillo per Minoggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Minoggio e Boffelli a tempo di record nel Trail del Centenario LovatoDue atleti hanno stabilito record di velocità alla quinta edizione del Trail del Centenario Lovato in Alta Val Brembana.

Vingegaard fa un altro sport: quarto sigillo al Giro d’Italia. Crisi Pellizzari, bene Piganzoli | La nuova classifica generaleJonas Vingegaard conquista il suo quarto successo in salita al Giro d’Italia, mantenendo la maglia rosa.

Temi più discussi: Skymarathon Sentiero 4 Luglio: Corinna Ghirardi nella leggenda; Corteno Golgi si prepara alla Skymarathon Sentiero 4 Luglio; Classifica SkyMarathon Sentiero 4 Luglio 2026: risultati ufficiali; Corinna Ghirardi realizza il nuovo record femminile della Skymarathon Sentiero 4 luglio.

Corteno Golgi si prepara alla #Skymarathon Sentiero #4Luglio x.com

Classifica SkyMarathon Sentiero 4 Luglio 2026Classifica SkyMarathon Sentiero 4 Luglio 2026. Consulta i risultati ufficiali della Maratona del Cielo e della Half Marathon disputate il 4 luglio 2026 ... discoveryalps.it

Skymarathon Sentiero 4 Luglio: il Campionato Europeo di Skyrunning presentato in Regione LombardiaVernissage milanese per la dodicesima edizione dei Campionati Europei di Skyrunning, in programma dal 3-5 luglio sulle montagne di confine tra le province di Brescia e Sondrio, nei comuni di Corteno ... sportmediaset.mediaset.it