Sirmione weekend di controlli | eseguita un' espulsione e arrestato un 26enne dopo l' aggressione agli agenti

Durante il weekend a Sirmione, le forze dell'ordine hanno effettuato controlli che hanno portato all'espulsione di una persona e all'arresto di un 26enne. L’arrestato è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti durante i controlli. La polizia ha anche identificato altri soggetti e controllato numerosi visitatori in questa stagione estiva. Nessun altro dettaglio sull’identità o le motivazioni dell'aggressione è stato reso noto.

Nel pieno della stagione estiva, mentre Sirmione è meta di migliaia di visitatori, proseguono i controlli delle forze dell'ordine sul territorio. Nel fine settimana i carabinieri hanno eseguito un provvedimento di espulsione nei confronti di un cittadino albanese di 45 anni e, in un secondo intervento, hanno arrestato un 26enne pakistano accusato di aver aggredito gli agenti della Polizia locale intervenuti in un esercizio pubblico del centro.Il primo episodio è avvenuto durante i servizi di controllo del territorio. I carabinieri di Sirmione hanno fermato un uomo che si trovava in una zona residenziale del paese. Dagli accertamenti è emerso che il 45enne, senza fissa dimora e con numerosi precedenti penali, era destinatario di due provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale mai eseguiti. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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