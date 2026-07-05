Sinner slitta l’orario per gli ottavi contro Mochizuki

Jannik Sinner dovrà aspettare più del previsto per giocare gli ottavi di Wimbledon contro il giapponese Mochizuki. La partita, prevista tra le 18:00 e le 18:30, è stata rinviata a causa della durata prolungata degli incontri precedenti sul Centre Court. Nessuna nuova ora è ancora stata comunicata. La sospensione ha causato un ritardo nel programma delle partite, senza ulteriori dettagli sulle tempistiche.

Jannik Sinner dovrà attendere più del previsto per scendere in campo nel match degli ottavi di finale di Wimbledon 2026. La sfida contro il giapponese Shintaro Mochizuki, inizialmente prevista tra le 18:00 e le 18:30 ora italiana, ha subito un progressivo slittamento a causa della lunga durata degli incontri precedenti sul Centre Court. Il programma della giornata di domenica 5 luglio prevedeva l’apertura alle 14:30 con la sfida tra Novak Djokovic e il qualificato russo Roman Safiullin, seguita dal match femminile tra Aryna Sabalenka e Naomi Osaka, e solo in terza posizione l’incontro del numero uno del ranking Atp. Il primo set tra il serbo e Safiullin si è però trasformato in una maratona, risolta soltanto al tie-break, allungando inevitabilmente i tempi dell’intero pomeriggio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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