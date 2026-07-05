Sinner piccoli fastidi durante l’allenamento

Sinner dovrebbe scendere in campo tra qualche minuto per gli ottavi di finale di Wimbledon. Affronterà il giapponese Shintaro Mochizuki con l’obiettivo di proseguire la difesa del titolo conquistato lo scorso anno. Ieri alla vigilia del match, però, c’è stato un piccolo problema durante l’ultima sessione di allenamento. Sinner, fastidi alla spalla. L’altoatesino ha svolto un allenamento insieme al giovane italiano Ciurnelli in una seduta svolta in un clima sereno e con buone sensazioni generali. Nel corso dell’allenamento, tuttavia, Sinner è stato costretto a interrompersi in un paio di occasioni a causa di un lieve fastidio alla spalla. Il numero uno del mondo ha segnalato il problema al proprio staff spiegando di avvertire dolore nel momento dell’impatto con la palla. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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Sinner, la scoperta durante gli allenamenti: Ha un sensore al braccio

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