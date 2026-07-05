sinner mochizuki a wimbledon 2026 il match in diretta

Jannik Sinner scende in campo a Wimbledon 2026 per il suo ottavo di finale contro il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo, che ha eliminato ai sedicesimi, a sorpresa, lo spagnolo Rafael Jodar (26). Sinner arriva all’appuntamento dopo tre turni in cui il suo tennis è cresciuto. Se al primo ha infatti faticato più del previsto a superare il serbo Kecmanovic in cinque set, nel secondo è andato meglio contro il portoghese Borges, battuto in tre set, così come lo statunitense Brooksby nei sedicesimi. All to fight for in the fourth round? pic.twitter.comqIeIhLCarx — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026 Sinner – Mochizuki, il match in diretta Inizio diretta: 050726 19:55 Fine diretta: 050726 23:30 Punti chiave. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Sinner-Mochizuki Wimbledon 2026: l’ipotesi sospensione del match e cosa potrebbe accadereIl match tra Sinner e Mochizuki agli ottavi di Wimbledon 2026 potrebbe essere sospeso.

Temi più discussi: I successi da junior, l'idolo Federer e la vittoria con Alcaraz: chi è Mochizuki; Wimbledon, oggi Sinner-Mochizuki: orario, precedenti e dove vederla in tv; Chi è Shintaro Mochizuki, l'avversario di Sinner agli ottavi di Wimbledon; Sinner-Mochizuki, ottavi Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv.

Inizia l’ultimo incontro previsto sul Campo Centrale di Wimbledon… è la sfida tra Jannik Sinner e Shintar? Mochizuki x.com

Wimbledon R3: [Q] Mochizuki S. batte [23] R. Jódar 1-6, 7-6?, 6-4, 6-4 reddit

Sinner-Mochizuki a Wimbledon in diretta: 0-0, Shintaro serve per primo | Jannik a caccia dei quartiNegli ottavi di Wimbledon Jannik Sinner, per la quinta volta in carriera, se la vedrà con giapponese Shintaro Mochizuki, 151° al mondo e vincitore venerdì a sorpresa in quattro set contro Rafa Jodar ... corriere.it

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