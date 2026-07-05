Sinner-Mochizuki a Wimbledon 2026 il match in diretta
Jannik Sinner affronta Shintaro Mochizuki negli ottavi di finale di Wimbledon 2026. Mochizuki, numero 151 del ranking mondiale, ha eliminato sorprendentemente lo spagnolo Jodar ai sedicesimi. La partita si gioca in diretta, con Sinner che cerca di avanzare ulteriormente nel torneo.
Jannik Sinner scende in campo a Wimbledon 2026 per il suo ottavo di finale contro il giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 del mondo, che ha eliminato ai sedicesimi, a sorpresa, lo spagnolo Rafael Jodar (26). Sinner arriva all’appuntamento dopo tre turni in cui il suo tennis è cresciuto. Se al primo ha infatti faticato più del previsto a superare il serbo Kecmanovic in cinque set, nel secondo è andato meglio contro il portoghese Borges, battuto in tre set, così come lo statunitense Brooksby nei sedicesimi. All to fight for in the fourth round? pic.twitter.comqIeIhLCarx — Wimbledon (@Wimbledon) July 5, 2026 Sinner – Mochizuki, il match in diretta Inizio diretta: 050726 19:55 Fine diretta: 050726 23:30 Punti chiave. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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