Sinner celebra i tifosi rimasti fino a tardi per vedere la partita contro Mochizuki | ovazione a Wimbledon
Jannik Sinner ha vinto il suo match contro il giocatore giapponese in tre set e si è qualificato per i quarti di finale a Wimbledon. Prima di commentare la partita, ha ringraziato i tifosi che sono rimasti fino a tarda sera a seguire l'incontro sul Centrale.
Jannik Sinner batte il giapponese Mochizuki in tre set e vola ai quarti di finale dei Championships: prima di analizzare il match, il tennista azzurro spiazza tutti e ringrazia i tifosi rimasti fino a tardi sul Centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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