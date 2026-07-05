Il 26 maggio 2025, un imprenditore di 55 anni è stato incarcerato per un cumulo di pene di 4 anni e 5 mesi, derivante da condanne emesse tra Rovigo e Ravenna. Tuttavia, un appello ha annullato la condanna, affermando che l'imputato non doveva essere messo in carcere. La decisione si basa su questioni tecniche relative alle procedure legali e alla comunicazione delle sentenze.

La questione è tecnica anche se spesso nel diritto la forma è sostanza. Il celebre imprenditore 55enne Luca Silvestrone il 26 maggio 2025 era finito dentro per un cumulo pene pari a 4 anni e 5 mesi di reclusione a causa di condanne perlopiù rimediate tra Rovigo e Ravenna. Ora la corte d’appello di Bologna ha dato ragione al suo avvocato Carlo Benini: per uno dei procedimenti che avevano pesato sul conto finale per una quota pari a un anno e 4 mesi, non vi è "alcuna prova che" l’imputato "abbia mai avuto conoscenza effettiva dell’inizio del processo, del suo sviluppo del suo esito". E senza quella condanna, per Silvestrone non ci sarebbe... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Silvestrone non fu avvisato". L’appello annulla una condanna: "Non dovevo finire in carcere"

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