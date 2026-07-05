A Silverstone, la gara si decide negli ultimi dieci giri. Charles Leclerc vince davanti a George Russell, che ha subito un pit stop in più per una foratura lenta, e a Lewis Hamilton, penalizzato di cinque secondi per aver mosso in anticipo all’avvio. L’evento principale si svolge nel finale, con variazioni di posizione e penalità che modificano il podio. Antonelli termina oltre i punti, mentre altre posizioni sono influenzate da problemi tecnici e penalità.

A Silverstone succede tutto negli ultimi dieci giri. Charles Leclerc si aggiudica la vittoria davanti a George Russell (costretto ad un pit stop in più a causa di una foratura lenta) e al suo compagno di squadra Lewis Hamilton, penalizzato di cinque secondi per essersi mosso in anticipo appena prima dello spegnimento del semaforo rosso al via. A propiziare l'esito del Gran Premio favorevole alla Ferrari un problema ad una sospensione a dieci giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. Il leader del Mondiale riesce a proseguire, ma viene penalizzato per track limits e chiude sedicesimo, fuori dai punti iridati, dopo aver tagliato fisicamente il traguardo in nona posizione. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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© Sportmediaset.mediaset.it - Silvesrstone, finale thrilling: Lerclerc torna alla vittoria, Antonelli fuori dai punti

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