Il giornalista Musmarra ha spiegato che il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, non ha rilasciato dichiarazioni a causa di restrizioni interne del club. Secondo quanto riferito, ci sarebbero limiti imposti dalla società sulla comunicazione pubblica, che spiegano il silenzio del dirigente. La situazione societaria viene descritta come complessa, con poche informazioni ufficiali disponibili. Ausilio non ha commentato le recenti vicende legate alla squadra e alla società.

di Lorenzo Vezzaro Il giornalista Musmarra svela perché il ds nerazzurro Piero Ausilio non ha parlato e analizza il momento societario. Il silenzio di Piero Ausilio fa rumore. Intervenuto sul suo canale YouTube, il giornalista Alfio Musmarra ha svelato perché il ds dell’ Inter non abbia rilasciato dichiarazioni a margine di un recente evento benefico, evidenziando il clima di tensione per i rigidi vincoli di mercato. Le dichiarazioni integrali di Musmarra. “Non registriamo dichiarazioni di dirigenti, ieri Ausilio era ad una serata di beneficenza ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni perché aveva già parlato recentemente e anche perché questa sua intervista qualcosa l’ha detta ed evidentemente questa cosa ha fatto un po’ risentire lui, qualcuno del club. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Silenzio Ausilio: il retroscena di Musmarra sui paletti del club nerazzurro

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