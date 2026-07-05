Alfonso Signorini ha partecipato all'Arena di Verona, dove ha firmato la “Bohème” di Puccini. Dopo lo scandalo legato a una vicenda con un’ex star del cinema, il conduttore del Grande Fratello su Canale 5 ha deciso di parlare pubblicamente. Non sono state fornite dichiarazioni specifiche sul caso, ma il suo intervento è stato seguito da un’accoglienza calorosa.

Alfonso Signorini è stato accolto trionfalmente all’Arena di Verona dove firma la “Bohème” di Puccini. Il già conduttore del Grande Fratello su Canale 5 si racconta dopo lo scandalo Corona. Il giornalista e per lunghi anni direttore di Chi rompe il silenzio e sceglie Il Giornale per parlare senza filtri in una lunga intervista esclusiva rilasciata a Hoara Borselli. Ecco alcuni passaggi. «Appena sono arrivato alla fiera di Verona, per la prima prova, tra solisti, mimi, figuranti e coristi mi sono trovato davanti centinaia di persone che mi hanno accolto con un applauso interminabile. Nessuna parola, nessun bisogno di alcuna spiegazione». Inizia così la nuova fase di vita di Signorini in splendida tenuta isolata sulle colline vicine a Verona che lo ospita per la lunga estate che lo vede tra i protagonisti della stagione dell’Arena. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - SIGNORINI ROMPE IL SILENZIO SUL GRANDE FRATELLO E SULLO SCANDALO CORONA

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Caso Signorini, Pupo rompe il silenzio e sconvolge il Grande Fratello

Notizie e thread social correlati

Fabrizio Corona rompe il silenzio sul figlio Carlos e sul caso SignoriniIn un episodio del podcast Radici, Fabrizio Corona ha parlato di suo figlio Carlos, del caso Signorini e della sua esperienza con la dipendenza da...

«Sono felice che non ci sia più nessuno sul mio carro», Signorini rompe il silenzio dopo lo scandalo: «Non mi vergogno di nulla. Ferito dai finti amici»Alfonso Signorini ha commentato per la prima volta dopo lo scandalo, affermando di essere felice che non ci siano più persone sul suo carro e di non...

Temi più discussi: Barbara D'Urso rompe il silenzio: La tv mi manca, non posso più entrare nelle case degli italiani; Grande Fratello, Mediaset rompe il silenzio: ecco la scelta tra Simona Ventura e Ilary Blasi; Ho perso la memoria in un incidente, non ricordavo più le battute. Sarò sempre grato a Ridge, mi ha insegnato ad aprire lo champagne: Ronn Moss e l'addio a Beautiful; La ministra Roccella rompe il silenzio dopo la scomparsa del marito nel lago: L'affetto mi aiuta ad andare avanti.

#AlfonsoSignorini rompe il silenzio: Rifarei tutto. La tv non mi manca, ma non escludo un ritorno x.com

Alfonso Signorini udtaler sig efter skandalen: Jeg isolerede mig selv i en boble.Alfonso Signorini dopo lo scandalo che lo ha travolto, le accuse di abusi e l’addio alla tv e alla direzione di Chi, rompe il silenzio e racconta la sua rinascita personale e professionale. Alfonso ... notizie.it

Alfonso Signorini torna a parlare dopo lo scandalo: Mi sono isolato nella bollaAlfonso Signorini dopo lo scandalo che lo ha travolto, le accuse di abusi e l’addio alla tv e alla direzione di Chi, rompe il silenzio e racconta la sua rinascita personale e professionale. Alfonso ... notizie.it