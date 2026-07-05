Lorenzo Mark Finn ha vinto la tappa in salita al Sibiu Tour in Romania, segnando il suo primo successo tra i professionisti. Dopo aver indossato la maglia rosa al Giro Next Gen, Finn si è imposto in una frazione caratterizzata da un arrivo in pendenza. La vittoria rappresenta il primo risultato di rilievo nella sua carriera tra i grandi. La corsa prosegue con Finn tra i favoriti per le prossime tappe.

Lorenzo Mark Finn non si ferma e dopo la maglia rosa al Giro Next Gen oggi al Sibiu Tour, in Romania, ha ottenuto il primo successo in carriera tra i pro’. Il 19enne ligure della Red Bull rookies, iridato Under 23, ha staccato tutti in salita nella seconda frazione: a Paltinis Arena, dopo 158 km, ha preceduto di 9” il sudafricano Byron Munton e di 50” lo spagnolo Pablo Torres, della Uae, con Walter Calzoni quarto a 1’05”. Finn è anche leader in classifica generale con 36” su Munton. Lunedì altro arrivo in salita, conclusione martedì. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sibiu Tour, squillo di Finn in salita: primo successo tra i pro’

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