L’edizione 2026 del Torneo dei rioni di Montecatini Terme ha mandato in soffitta la fase col girone all’italiana, che ha sancito l’addio del Gallo-Salsero-Mezzomiglio, ed ora si prepara a quella ad eliminazione diretta, che regalerà il nome delle due finaliste. Finaliste che verranno fuori dalle due semifinali, in programma l’8 ed il 9 luglio presso il Centro Sportivo Brizzi di Margine Coperta. Nel primo match si sfidano Centro e Musicisti-Sant’Antonio. L’altro incontro è il ‘Clasico’ tra i rossi del Montecatini Alto-Casina Rossa-Nievole ed i blu del Marruota-Biscolla. Ogni gara, finale compresa, andrà in scena dalle ore 21.15, e sarà incerta fino alla fine, visto che verrà giocata in 11 contro 11, e non più in 8 contro 8, come avveniva nelle passate edizioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Si entra nella fase decisiva: tutte le sfide a eliminazione diretta

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