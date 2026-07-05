Si arrabbia reagisce Wimbledon lo fischia | Djokovic-Safiullin cosa è successo

Durante il match tra Djokovic e Safiullin a Wimbledon, il tennista serbo ha perso il controllo nel terzo set. Dopo aver commesso un errore, ha preso una pallina e l'ha scagliata contro i teloni a bordo campo. La reazione ha suscitato fischi dal pubblico, che ha protestato contro il comportamento del giocatore. Djokovic ha comunque conquistato il pass per i quarti di finale.

Durante il terzo set contro Safiullin, Novak Djokovic commette un errore e poi perde il controllo. Il serbo - che ha conquistato il pass per i quarti di finale - prende una pallina e la scaglia contro i teloni a bordocampo: il pubblico di Wimbledon non la prende bene e reagisce fischiando. Guarda il video. 🔗 Leggi su Video.gazzetta.it

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French Open Crowd Boos Djokovic during match, Djokovic saids They have No Respect

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