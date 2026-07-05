sharon osbourne ricorda ozzy nel primo anniversario di matrimonio senza di lui

Sharon Osbourne ha ricordato quello che sarebbe stato il suo 46° anniversario di matrimonio con Ozzy Osbourne, condividendo un omaggio alla compianta leggenda del rock su Instagram. Accanto a una foto in primo piano della coppia che si tiene per mano, la vedova del rocker ha scritto: «Oggi sarebbe stato il nostro 46° anniversario di matrimonio. È invece la celebrazione di un amore che nemmeno la morte ha potuto scalfire. Mi manca sentire la tua mano nella mia, ma porto il tuo amore con me in ogni passo del cammino. Per sempre mio marito. Per sempre il mio cuore». La scomparsa di Ozzy Osbourne, quasi un anno fa. Ozzy è venuto a mancare il 22 luglio 2025, all’età di 76 anni, dopo una battaglia pubblica contro il morbo di Parkinson. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Sharon Osbourne Opens Up About Ozzys First Marriage

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