Serena Brancale esibizione a sorpresa in una piazza di Milano
Una piazza di Milano è stata teatro di un’esibizione a sorpresa di Serena Brancale, che ha partecipato a un evento chiamato ‘Piazzetta Pugliese Raffo’. L’evento si è svolto nella zona di Porta Romana e ha trasformato lo spazio pubblico in un’area dedicata alla cultura del sud Italia, con musica, giochi e bevande. La cantante barese ha eseguito un live inatteso al termine di una giornata all’insegna della convivialità.
Milano, 5 luglio 2026 – Esibizione live a sorpresa per Serena Brancale, a Milano. L’artista barese è stata protagonista di un inatteso show al culmine di ‘Piazzetta Pugliese Raffo’, una festa che ha trasformato piazza Bruno Buozzi (Porta Romana) in una specie di piazza del sud Italia, tra dj set, bocce, birre e convivialità. Il live. Venerdì sera era stata la volta di Sounds of the South, per trasmettere l'energia musicale tipicamente pugliese. Sabato pomeriggio, durante una gara di bocce, è invece comparsa Serena Brancale, che ha interrotto il torneo per esibirsi davanti a circa 2.500 poersone, cantando i suoi brani più famosi, tra cui 'Al mio paese', il singolo con Levante e Delia diventato subito una hit. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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