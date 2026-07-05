serena brancale esibizione a sorpresa in una piazza di milano

Notizia in breve

Una piazza di Milano è stata teatro di un’esibizione a sorpresa di Serena Brancale, che ha partecipato a un evento chiamato ‘Piazzetta Pugliese Raffo’. L’evento si è svolto nella zona di Porta Romana e ha trasformato lo spazio pubblico in un’area dedicata alla cultura del sud Italia, con musica, giochi e bevande. La cantante barese ha eseguito un live inatteso al termine di una giornata all’insegna della convivialità.