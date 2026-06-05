Emozioni al Torneo delle frazioni di Montignoso Il Cervaiolo strappa tre punti in extremis
Nel finale del Torneo delle frazioni di Montignoso, la squadra del Cervaiolo ha vinto 3-1 contro le Montagne. La gara si è conclusa con un gol decisivo negli ultimi minuti. La formazione del Cervaiolo ha schierato i giocatori Di Biagio, Bonuccelli, Florese, Sorbo, Navari, Coda, Manfredi, Sacchetti, Martinucci, Monaco e Galli M. La partita si è svolta con un risultato aperto fino al termine.
cervaiolo 3 montagne 1 CERVAIOLO: Di Biagio, Bonuccelli, Florese, Sorbo, Navari, Coda, Manfredi, Sacchetti, Martinucci, Monaco, Galli M.. A disp. Santucci, Galli P., Mustone, Rustighi. All. Poggi. MONTAGNE: Ricci, Gazzoli, Verduci, Deda, Romano, Malfanti G., Bonuccelli, Giunta, Brio, Grillotti, Gazzoli. A disp. Malfanti L., Zella. All. Malfanti. Arbitro: Conti di Carrara. Marcatori: 26’ Brio (M), 65’ Monaco (C), 77’ Martinucci (C), 80’ Rustighi (C). MONTIGNOSO – Un bel Cervaiolo ha colto i tre punti in extremis contro le Montagne che, nonostante una formazione rimaneggiatissima a causa delle tante assenze, è riuscita a tenergli testa sino alla fine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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