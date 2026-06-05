emozioni al torneo delle frazioni di montignoso il cervaiolo strappa tre punti in extremis

Notizia in breve

Nel finale del Torneo delle frazioni di Montignoso, la squadra del Cervaiolo ha vinto 3-1 contro le Montagne. La gara si è conclusa con un gol decisivo negli ultimi minuti. La formazione del Cervaiolo ha schierato i giocatori Di Biagio, Bonuccelli, Florese, Sorbo, Navari, Coda, Manfredi, Sacchetti, Martinucci, Monaco e Galli M. La partita si è svolta con un risultato aperto fino al termine.