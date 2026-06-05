Emozioni al Torneo delle frazioni di Montignoso Il Cervaiolo strappa tre punti in extremis

Da lanazione.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel finale del Torneo delle frazioni di Montignoso, la squadra del Cervaiolo ha vinto 3-1 contro le Montagne. La gara si è conclusa con un gol decisivo negli ultimi minuti. La formazione del Cervaiolo ha schierato i giocatori Di Biagio, Bonuccelli, Florese, Sorbo, Navari, Coda, Manfredi, Sacchetti, Martinucci, Monaco e Galli M. La partita si è svolta con un risultato aperto fino al termine.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

cervaiolo 3 montagne 1 CERVAIOLO: Di Biagio, Bonuccelli, Florese, Sorbo, Navari, Coda, Manfredi, Sacchetti, Martinucci, Monaco, Galli M.. A disp. Santucci, Galli P., Mustone, Rustighi. All. Poggi. MONTAGNE: Ricci, Gazzoli, Verduci, Deda, Romano, Malfanti G., Bonuccelli, Giunta, Brio, Grillotti, Gazzoli. A disp. Malfanti L., Zella. All. Malfanti. Arbitro: Conti di Carrara. Marcatori: 26’ Brio (M), 65’ Monaco (C), 77’ Martinucci (C), 80’ Rustighi (C). MONTIGNOSO – Un bel Cervaiolo ha colto i tre punti in extremis contro le Montagne che, nonostante una formazione rimaneggiatissima a causa delle tante assenze, è riuscita a tenergli testa sino alla fine. 🔗 Leggi su Lanazione.it

emozioni al torneo delle frazioni di montignoso il cervaiolo strappa tre punti in extremis
© Lanazione.it - Emozioni al Torneo delle frazioni di Montignoso. Il Cervaiolo strappa tre punti in extremis
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Calcio Torneo delle Frazioni di Montignoso. Sorteggio dei giorni. Partita inaugurale tra Renella e PratoNella cornice del Ristorante “Fortezza Da Pié” si è tenuto il sorteggio dei gironi e del calendario del Torneo delle Frazioni di Montignoso, giunto...

Torneo delle Frazioni di Montignoso. Buffa fa sorridere la Renella. Un ’bolide’ sotto l’incrocio dei paliDurante il torneo delle frazioni di Montignoso, un gol di Buffa sotto l’incrocio dei pali ha deciso la partita, permettendo alla Renella di vincere...

Temi più discussi: Emozioni al Torneo delle frazioni di Montignoso. Il Cervaiolo strappa tre punti in extremis; Le idee e le emozioni del 'talk', gli abbracci del torneo tra squadre DCP: a Reggio Emilia il calcio inteso come progetto di vita; Torneo Bcc 2026 Monopoli Castellana Grotte, inseguendo un sogno; GdB Padel Tour, le prime emozioni sui campi della nostra provincia.

Calcio a 5, primi verdetti al Torneo delle Regioni: nove rappresentative ai quarti con un turno di anticipoTante emozioni al Torneo delle Regioni dedicato alle selezioni giovanili regionali del Futsal della Lega Nazionale Dilettanti. Un evento monumentale che coinvolge oltre 1600 persone contando atleti, ... tuttosport.com

Torneo delle Regioni C5: i primi verdetti. Nove Rappresentative ai Quarti con un turno di anticipoTante emozioni al Torneo delle Regioni dedicato alle selezioni giovanili Regionali del Futsal della Lega Nazionale Dilettanti. Un evento monumentale che coinvolge oltre 1600 persone contando atleti, ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web