sei romanzi una sola bottiglia di liquore

Un lettore ha terminato sei romanzi in un’unica bottiglia di liquore. Tra i libri letti ci sono “Vedove” di Elena Rui, “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi, “I convitati di pietra” di Michele Mari, “Donnaregina” di Teresa Ciabatti, “La sonnambula” di Bianca Pitzorno e “Platone” di Matteo Nucci. La sequenza di letture si è svolta in un’unica sessione, senza interruzioni.

Lugli ha letto Vedove di Camus di Elena Rui, Lo sbilico di Alcide Pierantozzi (di cui si parlava anche nella puntata di Comodino di agosto 2025) e I convitati di pietra di Michele Mari, mentre Pilotti Donnaregina di Teresa Ciabatti, La sonnambula di Bianca Pitzorno (uno dei libri di Comodino di gennaio 2026) e Platone di Matteo Nucci. Insieme a loro per raccontare e commentare i meccanismi di questo e altri premi letterari ci saranno piccoli camei vocali del direttore editoriale del Post Luca Sofri, di Michele Ruol, che l’anno scorso era in cinquina con il suo romanzo d’esordio Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia, e di... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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