AGI - La sicurezza stradale è stata protagonista al concerto di Ultimo con un messaggio della Polizia di Stato sintetizzato nello slogan "Fai la cosa giusta. Se hai bevuto non guidare". Prima che le luci del concerto si accendessero e che le canzoni accompagnassero una notte da ricordare, sugli schermi è stato proiettato un video dedicato alla sicurezza stradale. L'iniziativa promossa dalla Polizia di Stato ha voluto parlare ai giovani con il loro linguaggio, proprio nel luogo in cui si ritrovano per vivere un momento di gioia collettiva. E' un messaggio semplice, ma essenziale: divertirsi significa anche prendersi cura della propria vita e di quella degli altri. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - "Se hai bevuto non guidare", video su sicurezza stradale 'apre' il concerto di Ultimo

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