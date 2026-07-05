al concerto di ultimo il filmato della polizia di stato sulla sicurezza stradale video

Notizia in breve

Prima dell'inizio del concerto di Ultimo a Tor Vergata, sugli schermi è stato mostrato un video prodotto dalla Polizia di Stato che invita a non mettersi alla guida dopo aver consumato alcol. Il messaggio, semplice e diretto, recita: “Fai la mossa giusta, se hai bevuto non guidare!” La proiezione è avvenuta prima che le luci si accendessero.