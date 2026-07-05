Al concerto di Ultimo il filmato della Polizia di Stato sulla sicurezza stradale VIDEO
Prima dell'inizio del concerto di Ultimo a Tor Vergata, sugli schermi è stato mostrato un video prodotto dalla Polizia di Stato che invita a non mettersi alla guida dopo aver consumato alcol. Il messaggio, semplice e diretto, recita: “Fai la mossa giusta, se hai bevuto non guidare!” La proiezione è avvenuta prima che le luci si accendessero.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Prima che le luci si accendessero, sugli schermi del mega concerto di Tor Vergata di Ultimo è stato proiettato un video con un messaggio semplice ma, importantissimo: “Fai la mossa giusta, se hai bevuto non guidare!” L'articolo proviene da Dayitalianews. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
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