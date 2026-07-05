Giovedì sono iniziati i lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento energetico sul tetto del polo scolastico Carducci, situato in via Cavour nel centro storico. L’intervento prevede un investimento di 488 mila euro e riguarda il rifacimento della copertura dell’edificio, che si trova vicino alla caserma dei vigili del fuoco. I lavori sono stati avviati con l’obiettivo di migliorare le condizioni dell’edificio scolastico.

Sono partiti giovedì scorso i lavori di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico del manto di copertura del polo scolastico Carducci di via Cavour, in centro storico, a due passi dalla caserma dei vigili del fuoco. Un intervento atteso, che arriva dopo i problemi registrati negli ultimi mesi all’interno dell’edificio, quando in occasione di alcuni eventi di maltempo erano state segnalate infiltrazioni d’acqua in diverse aule e nei corridoi, con disagi per studenti e personale. Il cantiere avrà una durata prevista di circa 90 giorni e comporta un investimento complessivo di 488mila euro. L’obiettivo dell’intervento è... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuole Carducci, intervento da 488mila euro

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