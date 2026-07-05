Un consigliere regionale di Fratelli d’Italia invita a ritrovare subito il fronte comune dopo il voto di Avezzano. Critica personalismi e ritardi nella ricomposizione politica interna al partito in Abruzzo, sottolineando la necessità di mantenere unità, valori e responsabilità. La richiesta arriva in un momento di tensione interna, con l’obiettivo di consolidare la coesione tra i membri del partito. Nessuna altra informazione sui dettagli del voto o sui nomi coinvolti.

L'Aquila - l consigliere regionale richiama unità, valori e responsabilità dopo il voto di Avezzano, criticando personalismi e ritardi nella ricomposizione politica interna al partito in Abruzzo. «La ritrovata collaborazione tra Massimo Verrecchia e il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio rappresenta certamente un segnale positivo. Resta però da comprendere perché non sia stato possibile costruire questo dialogo prima delle elezioni». A intervenire nel dibattito politico è Gianpaolo Lugini, consigliere regionale del gruppo Marsilio Presidente, che commenta le notizie relative alla pacificazione tra quelli che, durante la campagna elettorale, erano stati avversari. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Abruzzo24ore.tv - Scossa in Fratelli d’Italia, Lugini: "Ritrovare subito il fronte comune"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Violenza in centro, l'attacco di Fratelli d'Italia: “Basta minimizzare, il Comune è arrivato in ritardo”Nel centro della città si è verificato sabato sera un episodio di violenza che ha coinvolto alcuni giovani.

Sicurezza, Fratelli d’Italia Cerignola scrive a Giorgia Meloni: «Subito il “Modello Caivano” e il Commissariato di Primo Livello per fermare l’escalation criminale»Un rappresentante di Fratelli d’Italia a Cerignola ha scritto alla presidente del consiglio chiedendo l’adozione immediata del “Modello Caivano” e...

Temi più discussi: Beatriz Colombo, l’angoscia della deputata: Terremoto in Venezuela, ore senza sapere nulla dei miei zii. Situazione drammatica; Lecco: terremoto nel centrodestra. Fiocchi sceglie Vannacci; Sondaggio Swg, scende Meloni e cresce Vannacci. Ma il primo partito è quello dell'astensione; Lecco, Fiocchi lascia Fratelli d’Italia e passa al Gruppo Misto con il generale Vannacci.

Scossa in Fratelli d’Italia, Lugini: Ritrovare subito il fronte comunel consigliere regionale richiama unità, valori e responsabilità dopo il voto di Avezzano, criticando personalismi e ritardi nella ricomposizione politica interna al partito in Abruzzo. La ritrovata ... abruzzo24ore.tv

Che l'unità, la fede e l'amore del loro popolo siano la forza trainante per andare avanti. In questi momenti difficili, desidero esprimere la mia piena solidarietà e il mio sostegno ai nostri fratelli e sorelle venezuelani colpiti dal terremoto x.com

Quali scene ti piacerebbe vedere nella stagione 2 di A Knight of the Seven Kingdoms? reddit

La provincia... ‘scossa’. Restano fuori FdI e AzioneEletto il nuovo consiglio: non passano Bruno Tenerani e Carmassi. Entrano due civici, Forza Italia e Lega. Centrosinistra pareggia con 5 seggi . msn.com