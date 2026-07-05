Scossa in Fratelli d’Italia Lugini | Ritrovare subito il fronte comune
Un consigliere regionale di Fratelli d’Italia invita a ritrovare subito il fronte comune dopo il voto di Avezzano. Critica personalismi e ritardi nella ricomposizione politica interna al partito in Abruzzo, sottolineando la necessità di mantenere unità, valori e responsabilità. La richiesta arriva in un momento di tensione interna, con l’obiettivo di consolidare la coesione tra i membri del partito. Nessuna altra informazione sui dettagli del voto o sui nomi coinvolti.
L'Aquila - l consigliere regionale richiama unità, valori e responsabilità dopo il voto di Avezzano, criticando personalismi e ritardi nella ricomposizione politica interna al partito in Abruzzo. «La ritrovata collaborazione tra Massimo Verrecchia e il sindaco di Avezzano Giovanni Di Pangrazio rappresenta certamente un segnale positivo. Resta però da comprendere perché non sia stato possibile costruire questo dialogo prima delle elezioni». A intervenire nel dibattito politico è Gianpaolo Lugini, consigliere regionale del gruppo Marsilio Presidente, che commenta le notizie relative alla pacificazione tra quelli che, durante la campagna elettorale, erano stati avversari. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv
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