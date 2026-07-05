Scoppia incendio sulla strada regionale Salvati due gattini appena nati
Un incendio di sterpaglie si è sviluppato sulla strada regionale 439 nel comune di Montecatini Val di Cecina, intorno alle 22. Due gattini appena nati sono stati salvati dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.
Montecatini Val di Cecina, 5 luglio 2026 – Vasto incendio di sterpaglie sulla strada regionale 439 nel comune di Montecatini Val di Cecina. Intorno alle 22.15 di ieri, 4 luglio, sono intervenuti i vigili del fuoco di Pisa per domare le fiamme che si sono propagate ai piedi di una collina per circa 9 ettari. https:www.lanazione.itcronacaautostrada-incidente-oggi-l6edl1jb Sul posto ben quattro mezzi antincendio e un’autobotte proveniente dalla Sede Centrale con i quali i vigili del fuoco hanno prontamente spento il rogo e messo in sicurezza i luoghi colpiti dal fuoco. Durante l’intervento sono stati tratti in salvo due gattini appena nati. Sul posto anche i Volontari AIB inviati dalla SOUP (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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