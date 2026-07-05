scoppia incendio sulla strada regionale salvati due gattini appena nati

Notizia in breve

Un incendio di sterpaglie si è sviluppato sulla strada regionale 439 nel comune di Montecatini Val di Cecina, intorno alle 22. Due gattini appena nati sono stati salvati dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.