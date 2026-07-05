sciopero 6 luglio mezzi pubblici fermi a catania e prato e stop alla logistica per i treni

Il 6 luglio sono previsti scioperi nel settore dei trasporti, con mezzi pubblici fermi a Catania e Prato e uno sciopero ferroviario nazionale che coinvolge una società di logistica e servizi ferroviari. Le agitazioni riguardano il trasporto pubblico locale e il settore ferroviario, con adesioni che potrebbero influenzare il servizio in quelle città e su alcune tratte nazionali. Non sono state annunciate variazioni o limitazioni specifiche per altri servizi di trasporto in altre aree.

Continua la lunga serie degli scioperi di luglio 2026: lunedì 6 sono previste agitazioni che riguardano il trasporto pubblico locale e i treni. In particolare, c’è lo sciopero dei mezzi a Catania e Prato che va a unirsi allo sciopero ferroviario nazionale relativamente ad una specifica società che si occupa di logistica e servizi ferroviari. 6 luglio sciopero dei mezzi pubblici a Catania. Risveglio difficile per i cittadini catanesi lunedì 6 luglio 2026: lo sciopero del trasporto pubblico locale contribuisce a rendere infuocata una giornata dalle temperature già elevatissime. A Catania praticamente tutti i sindacati hanno indetto uno sciopero di 24 ore che riguarda il personale della società Amts. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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