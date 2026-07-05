scioperi oggi voli a rischio dal 6 al 12 luglio treni e trasporto locale

Oggi, 5 luglio, è previsto uno sciopero nazionale nel settore del trasporto aereo, con possibili disagi negli aeroporti italiani, in particolare a Milano Malpensa e Milano Linate. Lo sciopero durerà 24 ore, dalle 00.00 alle 23.59, e potrebbe influire sui voli in partenza e in arrivo. Dal 6 al 12 luglio sono programmati scioperi che coinvolgono treni e trasporto locale, con conseguenti possibili disservizi.

Nuovi disagi a causa degli scioperi in Italia. Oggi, 5 luglio, domenica di possibili disagi per chi viaggia in aereo. Dalle 00.00 alle 23.59 è in programma uno sciopero nazionale del comparto del trasporto aereo che potrebbe ripercuotersi sull’operatività degli aeroporti italiani, in particolare negli scali di Milano Malpensa e Milano Linate. Ma i problemi per i viaggiatori continueranno anche nei giorni seguenti: sarà infatti una settimana densa di mobilitazioni quella dal 6 al 12 luglio, con effetti sui trasporti urbani e interurbani e i treni. La mobilitazione di oggi. La mobilitazione di domenica nel settore del trasporto aereo è stata proclamata da Cub Trasporti per il rinnovo del contratto nazionale Assohandling, scaduto da oltre sei mesi, e per chiedere un adeguamento salariale all’inflazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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