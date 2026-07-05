Sanità in crisi? Sui trapianti siamo ai vertici

È stato annunciato un investimento di dieci milioni di euro per un progetto di trapianto di fegato presso il Policlinico Sant’Orsola, a Bologna. La struttura ospedaliera si occuperà di sviluppare le tecniche e le procedure legate a questo intervento. La decisione riguarda l’implementazione di nuove risorse e strumenti dedicati a questa specializzazione. Il progetto mira a migliorare le capacità di trapianto e a potenziare le attività di questa area medica.

Bologna guida il progetto da dieci milioni di euro per il trapianto di fegato che si svilupperà al Policlinico Sant’Orsola, una vera eccellenza in questo settore. Quando sento criticare la sanità emiliana vorrei ricordare aspetti come questo. L’attività dei trapianti a Bologna ha pochi rivali in Italia. Dobbiamo fare di tutto affinché questa realtà, che coinvolge le strutture sanitarie e l’università, sia mantenuta e sviluppata. Cesare Ronchi Risponde Beppe Boni La sanità emiliana è complessivamente all’avanguardia, soprattutto dal punto di vista clinico. Ne è prova il massiccio turismo sanitario verso gli ospedali della regione. Ci sono quindi luci, ma c’è anche qualche ombra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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