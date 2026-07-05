Un uomo è stato colpito da un'aggressione fuori dal bar «La Giada» in zona San Siro. Sul posto ci sono quattro muratori che hanno raccontato di aver cercato di fermarlo, ma lui non si è fermato e sono stati costretti a saltargli addosso. Sul marciapiede si trova una chiazza di sangue. Alcuni uomini nordafricani sono seduti sulle sedie di plastica, mentre un capannello di persone si è formato nelle vicinanze.

Fuori dal bar «La Giada», in zona San Siro, si agita un capannello di persone. A pochi metri dall’uscita, per terra, l’alone di una chiazza di sangue. Seduti sulle sedie in plastica, alcuni uomini nordafricani. E, fra loro, uno di quelli che ha disarmato Lamin Saidilly, il 22enne che ieri mattina senza alcun motivo ha colpito con una ventina di coltellate Gerardo P., 55 anni. Jerry, come lo chiamano tutti, ha una moglie e una figlia. Ora è in pericolo di vita. «L’ho bloccato insieme a un mio amico: l’aggressore si era messo a correre, stava per fuggire». Sobhi Rezk Azzam ha 38 anni, è egiziano e non parla — né capisce — l’italiano. Ogni sua frase viene pronunciata in arabo tradotta da un conoscente carpentiere, che si improvvisa interprete: «Ho visto che lo pugnalava alla pancia, taglio dopo taglio — continua —. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - San Siro, il racconto dei muratori intervenuti al bar: «Non si fermava, gli siamo saltati addosso in quattro»

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