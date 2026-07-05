San Beach Comix la città come un fumetto
Tre eventi si svolgono oggi nel centro cittadino durante la giornata dedicata a San Beach Comix, un appuntamento che unisce fumetti, cosplay, musica e cultura. La manifestazione fa parte del calendario estivo della Riviera e coinvolge diverse location del centro. La giornata continuerà con attività e spettacoli dedicati agli appassionati di fumetti e non solo, attirando visitatori e appassionati di tutte le età.
Fumetti, cosplay, musica e cultura. È il programma della domenica in Riviera, dove oggi, prosegue il calendario degli eventi estivi con tre appuntamenti che interesseranno il centro cittadino. Dalla giornata conclusiva del San Beach Comix agli incontri della rassegna "Nel cuore, nell’anima", fino alla presentazione di un libro dedicato ai temi del turismo balneare, residenti e turisti avranno a disposizione un’offerta che spazia dall’intrattenimento all’approfondimento culturale. Uno degli eventi principali della giornata è il San Beach Comix, che oggi chiude la sua decima edizione. A partire dalle 17, Viale Secondo Moretti, Piazza Giorgini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Il 4 e 5 luglio mi potrete incontrare a San Beach Comix , l’evento per cui ho anche realizzato il poster ufficiale 2026 (San benedetto del Tronto). I miei libri illustrati saranno disponibili presso la libreria Libreria Mondadori San Benedetto del Tronto (Via Anto facebook
Torna il San Beach Comix, la fiera della cultura pop compie 10 anni bum.comunesbt.it/2026/07/02/tor… Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com
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