San Beach Comix la città come un fumetto

Notizia in breve

Tre eventi si svolgono oggi nel centro cittadino durante la giornata dedicata a San Beach Comix, un appuntamento che unisce fumetti, cosplay, musica e cultura. La manifestazione fa parte del calendario estivo della Riviera e coinvolge diverse location del centro. La giornata continuerà con attività e spettacoli dedicati agli appassionati di fumetti e non solo, attirando visitatori e appassionati di tutte le età.