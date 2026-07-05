A Salerno è ripartita l’ottava edizione di Educamp Coni, ospitata ancora una volta al Lido dell’Esercito sulla Litoranea. Quest’anno il progetto include anche istruttori provenienti dall’Inghilterra, coinvolti attraverso il programma Erasmus. La struttura è pronta per accogliere i partecipanti, con attività sportive organizzate per bambini e ragazzi. La manifestazione si svolge come di consueto nella località sulla costa salernitana.

Riparte la macchina organzzativa dell'Educamp Coni Salerno, giunto all'ottava edizione e anche quest'anno accolto nella struttura del Lido dell'Esercito sulla Litoranea orientale della città. Una iniziativa che coniuga sport per giovani ma anche laboratori, sicurezza e altre discipline. La collaborazione con Lega Navale e Canottieri Irno, inoltre, consente ai ragazzi che partecipano al camp di potersi avvicinare agli sport del mare come canoa, canottaggio e vela. A queste discipline tipicamente legate al mare, sono abbinati altri sport come tennis, tiro con l'arco, basket, beach volley, beach soccer, arti marziali e pattinaggio. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

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© Salerno.corriere.it - Salerno, all'ottava edizione di Educamp Coni anche istruttori inglesi in Italia con il progetto Erasmus

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