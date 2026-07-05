Saldi per risollevare le vendite | Tra caldo e insicurezza il centro risulta poco attrattivo

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I saldi estivi sono iniziati ieri, con circa il 70% degli italiani che intende approfittarne. Si spera che anche nella provincia di Modena le vendite possano aumentare, dopo un periodo di vendite ridotte. La presenza di caldo e incertezza economica ha influenzato l'afflusso nei negozi, che risultano meno frequentati rispetto a periodi precedenti. Le vendite di fine stagione rappresentano un tentativo di risollevare il settore commerciale locale.

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Sono partiti ieri i saldi estivi e, secondo le statistiche, sette italiani su dieci sono pronti ad approfittarne: si spera che anche i modenesi non rinuncino agli acquisti di fine stagione. Con l’afa delle scorse settimane che ha ridotto l’afflusso di persone, una stagione di vendite in lieve flessione per il settore dell’abbigliamento e le preoccupazioni legate alla sicurezza che continuano a incidere sulla frequentazione del centro, i saldi rappresentano per i commercianti l’occasione per riportare i clienti nel cuore della città. "La mattinata è andata bene – racconta Gianni Pietri, dell’omonimo negozio – era da un po’ che non vedevamo così tanta gente in negozio e oggi (ieri, ndr) c’è stata una buona affluenza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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