I saldi estivi sono iniziati ieri anche in Puglia, con sconti che dureranno fino al 15 settembre. Tuttavia, le vendite sono lente, complicate anche dall’inizio dei saldi di metà estate di sabato scorso, in pieno luglio, e dalla partenza di molti clienti in ferie o fuori città nel fine settimana. I commercianti segnalano una partenza a rilento rispetto alle aspettative, con cali nelle vendite rispetto agli anni precedenti.

Al via da ieri i saldi estivi anche a Bari e nel resto della Puglia. Gli sconti andranno avanti fino al 15 settembre ma per i commercianti si tratta di una partenza a rilento, che risente anche dell’inizio di sabato in pieno luglio, con molti consumatori già partiti per le ferie o fuori per il fine settimana. Per poter fare un reale primo bilancio occorrerà aspettare almeno una settimana, nonostante i centri commerciali in particolare «siano già stati presi d’assalto – spiega Raffaella Altamura, presidente di Confesercenti Puglia – anche in centro a Bari sono iniziati, ma l’effetto è sicuramente più diluito rispetto a quello che accade nella... 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Saldi al via tra alti e bassi: «Vendite calate e i cantieri non aiutano»

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