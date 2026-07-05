Sainz si sdoppia ma non è doppiato nel GP Silverstone | si becca una penalità mai vista prima in F1

Dopo il Gran Premio di Silverstone nel 2026, la FIA ha inflitto a Carlos Sainz una penalità per aver tentato di sorpassare mentre si trovava dietro la Safety Car. La decisione si basa su una regola che vieta di sdoppiarsi in quella fase, anche se il pilota si trovava in un punto del circuito dove normalmente sarebbe possibile. La penalità rappresenta una delle poche applicazioni di questa norma, mai usata prima in Formula 1.

Carlos Sainz punito dopo il GP Silverstone della F1 2026 con una penalità rarissima: si sdoppia dietro la Safety Car ma per la FIA non poteva farlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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