Rugby a 7 l’Italia regge un tempo poi si arrende in semifinale alla Francia

Notizia in breve

Nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di rugby a 7, in corso ad Amburgo, l’Italia ha pareggiato nel primo tempo contro la Francia, poi ha subito un calo nel secondo, perdendo 33-14 in semifinale. La squadra italiana aveva chiuso il primo tempo in parità, ma nella ripresa gli avversari hanno aumentato il vantaggio. La partita si è conclusa con la Francia che ha conquistato la finale.