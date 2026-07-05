Rugby a 7 l’Italia regge un tempo poi si arrende in semifinale alla Francia

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di rugby a 7, in corso ad Amburgo, l’Italia ha pareggiato nel primo tempo contro la Francia, poi ha subito un calo nel secondo, perdendo 33-14 in semifinale. La squadra italiana aveva chiuso il primo tempo in parità, ma nella ripresa gli avversari hanno aumentato il vantaggio. La partita si è conclusa con la Francia che ha conquistato la finale.

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Sconfitta in semifinale per l’Italia nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di rugby a 7, in corso di svolgimento ad Amburgo, in Germania: gli azzurri cedono alla Francia, che si impone per 33-14 dopo il 14-14 della prima frazione. Nel primo tempo l’Italia si porta subito in vantaggio sorprendendo la Francia con la meta del 7-0, ma i transalpini riescono a riequilibrare la situazione al 3?, recuperando l’ovale per la meta del 7-7. Gli azzurri tornano a spingere ed al 5? in velocità bucano la difesa avversaria per la marcatura del 14-7. I transalpini non mollano e, a tempo scaduto, impattano con la seconda meta che vale il 14-14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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