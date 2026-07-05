Rugby a 7 l’Italia regge un tempo poi si arrende in semifinale alla Francia
Nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di rugby a 7, in corso ad Amburgo, l’Italia ha pareggiato nel primo tempo contro la Francia, poi ha subito un calo nel secondo, perdendo 33-14 in semifinale. La squadra italiana aveva chiuso il primo tempo in parità, ma nella ripresa gli avversari hanno aumentato il vantaggio. La partita si è conclusa con la Francia che ha conquistato la finale.
Sconfitta in semifinale per l’Italia nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di rugby a 7, in corso di svolgimento ad Amburgo, in Germania: gli azzurri cedono alla Francia, che si impone per 33-14 dopo il 14-14 della prima frazione. Nel primo tempo l’Italia si porta subito in vantaggio sorprendendo la Francia con la meta del 7-0, ma i transalpini riescono a riequilibrare la situazione al 3?, recuperando l’ovale per la meta del 7-7. Gli azzurri tornano a spingere ed al 5? in velocità bucano la difesa avversaria per la marcatura del 14-7. I transalpini non mollano e, a tempo scaduto, impattano con la seconda meta che vale il 14-14. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Nel CUORE dellITALIA U20: un giorno con la NAZIONALE prima del SEI NAZIONI
Notizie e thread social correlati
Basket, Brescia regge solo un tempo, l’Olimpia Milano vince gara-3 e si porta avanti nella semifinale scudettoL'Olimpia Milano ha vinto gara-3 delle semifinali playoff di basket contro Brescia, con un punteggio di 93-68.
LIVE Italia-Francia 1-2, Europei volley U22 in DIRETTA: i francesi si assicurano la semifinaleLa partita tra Italia e Francia agli Europei di volley Under 22 si è conclusa con la vittoria della squadra francese per 2-1.
Temi più discussi: Rugby a 7, esordio vincente per l’Italia ad Amburgo; Rugby Europe Women’s Trophy: l’Italia raggiunge la Georgia in semifinale; Men’s 7s Championship Series 2026: I convocati che partiranno per Amburgo; Nations Championship 2026: programma, calendario dell'Italia e dove vedere le partite in diretta tv e streaming | Rugby uomini.
L'ITALIA MOSTRA IL SUO PROFILO PEGGIORE: BRUTTA SCONFITTA CON IL GIAPPONE Inopinata sconfitta degli azzurri del rugby nel primo appuntamento del nuovo torneo, il Nations Championship: 27-10 per un Giappone molto tonico contro un'Itali facebook
L'ITALIA MOSTRA IL SUO PROFILO PEGGIORE: BRUTTA SCONFITTA CON IL GIAPPONE Inopinata sconfitta degli azzurri del rugby nel primo appuntamento del nuovo torneo, il Nations Championship: 27-10 per un Giappone molto tonico contro un'Itali x.com
Meta della Settimana - Sri Lanka Schools Rugby League 2026, Settimana 7 (Sadeesha Weerawansa : Trinity College Kandy) reddit
Rugby a 7, l’Italia regge un tempo, poi si arrende in semifinale alla FranciaSconfitta in semifinale per l'Italia nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di rugby a 7, in corso di svolgimento ad Amburgo, in ... oasport.it
Rugby a 7, l’Italia rimonta la Georgia e va in semifinale ad AmburgoImportante vittoria per l'Italia nella prima tappa delle Men’s 7s Championship Series 2026 di rugby a 7, in corso di svolgimento ad Amburgo, in Germania: ... oasport.it