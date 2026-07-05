Una famiglia rom, tra cui tre persone con misure restrittive, è stata trasferita in via Divisione Acqui, una zona già caratterizzata dalla presenza di roulotte abusive. Secondo alcuni clienti e dipendenti dei Portali, i nuovi arrivi hanno portato a un aumento della microcriminalità e a problemi legati agli accampamenti. La zona è considerata problematica a causa della presenza continua di queste strutture abusive.

Perplessità dopo il trasloco della famiglia rom (tra cui tre persone con misure restrittive) nei pressi di via Divisione Acqui, una zona definita già "problematica" per la presenza continua di altre roulotte abusive: arrivi che – spiegano alcuni clienti e dipendenti dei Portali – generano un aumento della microcriminalità. "È una vergogna. I nomadi storicamente accampati in questa zona entrano nel supermercato come se fossero i padroni e usano il piazzale come se fosse un campeggio. Appendono abiti alle reti, ammazzano polli e conigli davanti a tutti per poi arrostirli. Gli anziani hanno paura a fare la spesa qui perchè puntualmente vengono derubati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rom trasferiti in via Divisione Acqui: "Accampamenti, già troppi problemi"

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