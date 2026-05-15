Ponte di Brivio chiuso la sindaca di Cisano sul caos traffico | Problemi su problemi in un territorio già fragile

Il ponte di Brivio è stato chiuso, causando disagi al traffico locale. La sindaca del comune ha riferito di problemi continui in un territorio già fragile, con le strade sovraccariche e situazioni di emergenza. Le autorità stanno comunicando con Anas per trovare soluzioni, mentre cittadini e pendolari si trovano a dover affrontare deviazioni, traffico intenso e tempi di spostamento più lunghi. La preoccupazione per la gestione di questa criticità rimane alta tra i residenti e le istituzioni locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui