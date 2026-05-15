Ponte di Brivio chiuso la sindaca di Cisano sul caos traffico | Problemi su problemi in un territorio già fragile
Il ponte di Brivio è stato chiuso, causando disagi al traffico locale. La sindaca del comune ha riferito di problemi continui in un territorio già fragile, con le strade sovraccariche e situazioni di emergenza. Le autorità stanno comunicando con Anas per trovare soluzioni, mentre cittadini e pendolari si trovano a dover affrontare deviazioni, traffico intenso e tempi di spostamento più lunghi. La preoccupazione per la gestione di questa criticità rimane alta tra i residenti e le istituzioni locali.
Lo sguardo costantemente rivolto verso le strade del paese, le telefonate continue con Anas e la preoccupazione per cittadini e pendolari costretti ogni giorno a fare i conti con traffico, deviazioni e tempi di percorrenza sempre più lunghi. Per Antonella Sesana sono settimane particolarmente delicate dopo la chiusura del Ponte di Brivio, fermo dal 4 maggio per lavori che dureranno (almeno) fino all’estate del 2027. Al centro delle preoccupazioni della sindaca di Cisano Bergamasco c’è in questi giorni soprattutto la statale 639, l’arteria che attraversa direttamente Cisano Bergamasco e che oggi rappresenta l’alternativa alla strada che transita per il ponte, attualmente inagibile. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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Il ponte di Brivio è stato chiuso ufficialmente dalle 2 di questa notte, lunedì 4 maggio 2026, e resterà inaccessibile – salvo eventuali modifiche ai tempi previsti – fino alle 5 del 31 luglio 2027. facebook
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