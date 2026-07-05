Rivoluzione Metz | ufficiale l' addio dell' ex Milan Ballo-Tourè

L'ex Milan Ballo-Tourè lascia il Metz. Il club ha annunciato ufficialmente la partenza del difensore, che si unisce a una serie di giocatori esuberi. La squadra sta rinnovando la rosa in vista della nuova stagione, eliminando diversi componenti e puntando a un profilo diverso. La decisione riguarda anche altri elementi, con l’obiettivo di costruire una formazione più giovane e in linea con le nuove strategie del club.

Aria di rinnovo in casa Metz. Il club granata ha deciso di cambiare pelle in vista della prossima stagione e, nelle ultime ore, ha dato il via ad una vera e propria epurazione della rosa. Tra le uscite più importanti e pesanti spicca quella di Fodè Ballo-Tourè: l'ex terzino del Milan saluta la Francia dopo solamente una stagione decisamente amara. Milan, Ballo-Tourè saluta la Francia. Arrivato con grandi aspettative, il terzino senegalese non è mai riuscito a prendersi la scena. Durante l'ultima stagione, l'esterno ha collezionato appena 13 presenze, a cui si aggiunte solamente un 'gettone' in Coupé de France. In totale, i minuti passato sul campo sono stati 843': troppi pochi per lasciare il segno e, soprattutto, per guadagnarsi la riconferma all'interno del progetto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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