A partire da questa sera, i treni in transito da Bologna verso Firenze subiranno modifiche temporanee a causa dei lavori di sostituzione di Ponte al Pino. Questi interventi sono previsti fino al 10 luglio e comportano variazioni nel servizio ferroviario, con possibili ritardi e cambi di percorso. I viaggiatori sono invitati a verificare aggiornamenti sui propri itinerari prima di partire.

Bologna, 5 luglio 2026 – Per i grandi lavori di sostituzione di Ponte al Pino, la circolazione dei treni a Firenze è destinata a cambiare da questa sera. Con disagi che potrebbero riguardare anche Bologna e i treni verso la Toscana. Dalle 23 scatterà la prima fase dell'intervento di Rete Ferroviaria Italiana, che comporterà la sospensione della circolazione ferroviaria su alcune tratte del nodo fiorentino fino alle 4 di venerdì 10 luglio, con riduzione dei treni, modifiche ai collegamenti nazionali e tempi di percorrenza più lunghi fino a due ore e mezza. Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs) ricorda, infatti, che “stanno proseguendo gli interventi per la sostituzione del cavalcaferrovia stradale 'Ponte al Pino', nel nodo ferroviario di Firenze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Ritardi dei treni da Bologna: cosa c'è da sapere fino al 10 luglio

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Treni a Bologna Centrale • 5. 8. 2025

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