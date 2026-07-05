RISULTATI | SAJ Morgana 04.072026

Notizia in breve

Sabato 4 luglio si è svolto uno spettacolo al Magnete Milano, con la partecipazione di SAJ Morgana. La rappresentazione è durata e si è conclusa senza incidenti segnalati. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sui contenuti dello show o sui partecipanti. Nessuna informazione aggiuntiva è disponibile sui risultati o sugli esiti dell’evento.