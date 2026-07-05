RISULTATI | SAJ Morgana 04.072026
Notizia in breve
Sabato 4 luglio si è svolto uno spettacolo al Magnete Milano, con la partecipazione di SAJ Morgana. La rappresentazione è durata e si è conclusa senza incidenti segnalati. La data e il luogo sono stati comunicati ufficialmente, ma non sono stati forniti dettagli sui contenuti dello show o sui partecipanti. Nessuna informazione aggiuntiva è disponibile sui risultati o sugli esiti dell’evento.
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Traffico Roma del 04-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 4 luglio 2026, il traffico a Roma presenta congestioni in diverse zone.