risorse comunali alle pro loco i progetti per cultura e turismo

Il Comune di Carrara ha approvato uno stanziamento di 50.000 euro destinato a sostenere progetti culturali e di promozione turistica delle Pro Loco locali per il 2026. La cifra sarà utilizzata per finanziare iniziative legate alla cultura e al turismo nel territorio, con l’obiettivo di valorizzare le attività promosse dalle associazioni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dall’amministrazione comunale.

Il Comune di Carrara ha ufficializzato lo stanziamento di 50mila euro destinati al finanziamento di progetti culturali e di promozione turistica promossi dalle Pro loco del territorio per l’anno 2026. Una somma che va a coprire tutti gli undici progetti presentati dalle diverse associazioni. La parte del leone con 15mila euro l’ha fatta la Pro loco sulla via Francigena per l’evento Avenza medievale, in programma il 18 e 19 luglio dalle 18 a mezzanotte. L’evento animerà p®iazza Finelli, via Gino Menconi e piazza Lucet®ti con spettacoli teatrali itineranti, giullari, sbandieratori, antichi mestieri e mercatini artigianali. Altri 14mila e 200... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Prima legge a sostegno delle Pro Loco

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