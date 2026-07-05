Un cittadino colombiano residente nella provincia di Ancona è stato rimpatriato dopo aver scontato 16 anni e due mesi di carcere per un omicidio. Dopo il trasferimento, non sono stati riportati ulteriori dettagli sul procedimento o sulle motivazioni del rimpatrio. La persona aveva trascorso più di un decennio in carcere prima di essere rimpatriata nel suo paese d’origine.

Sedici anni e due mesi di carcere non sono stati sufficienti, per un cittadino colombiano residente nella provincia di Ancona, a redimersi e a chiudere i suoi conti con un passato delittuoso. Per la spiccata attitudine a delinquere e l’accertata pericolosità sociale, è stato infine destinatario di un provvedimento di espulsione. La Polizia di Stato di Ancona, stanti i fatti, non ha potuto far altro che eseguire il rimpatrio forzato, accompagnando l’uomo alla frontiera aerea di Bologna e imbarcandolo su un volo per il Paese d’origine. La traiettoria criminale dell’uomo parte da lontano e attraversa quasi tutto il Codice penale. Prima i reati... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rimpatriato colombiano. Aveva scontato 16 anni per un omicidio

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