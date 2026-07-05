A Rimini, negli ultimi dieci anni, i ristoranti sono aumentati del 25% nel centro città, mentre i bar sono diminuiti. Questa variazione si riflette nelle insegne che si accendono e spengono, modificando l’aspetto commerciale e urbano del centro. I dati mostrano una crescita nel settore della ristorazione, mentre il numero di bar si riduce. La presenza di nuove attività e la chiusura di altre contribuiscono a cambiare il panorama commerciale locale.

Rimini, 5 luglio 2026 – Rimini cambia volto, e a raccontarlo non sono soltanto i cantieri o i nuovi alberghi, ma anche le insegne che si accendono e quelle che scompaiono. Negli ultimi 10 anni il cuore della città si è trasformato seguendo un’evoluzione che riguarda il modo di vivere gli spazi urbani, di incontrarsi e perfino di fare turismo. A fotografare questo cambiamento è l’indagine di FiPe-Confcommercio e del Centro Studi Tagliacarne sulla demografia dei pubblici esercizi tra il 2015 e il 2025. Il dato più evidente è la crescita dei ristoranti, soprattutto nel centro storico. Le attività con servizio al tavolo sono passate da 342 a 360 ( +5,2% ), ma nel cuore della città l’aumento è molto più marcato: da 114 a 143 esercizi, pari a un incremento del 25,3%. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Rimini, crescono i ristoranti e calano i bar: in centro sono aumentati del 25% in 10 anni

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