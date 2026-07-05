Rimborsi Irpef dal modello 730 primi pagamenti a luglio 2026 con alcune differenze | chi deve attendere

Da virgilio.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I primi rimborsi Irpef del modello 730 saranno effettuati a luglio 2026, ma i tempi di accredito variano. La data di invio della dichiarazione, la presenza di un sostituto d’imposta e eventuali controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate influenzano quando il contribuente riceverà il rimborso.

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Con il mese di luglio prendono il via i primi rimborsi Irpef legati alla dichiarazione dei redditi presentata con il modello 730. I tempi di accredito, però, non sono uguali per tutti: a incidere sono la data di invio della dichiarazione, la presenza di un sostituto d’imposta e l’eventuale avvio di controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Rimborsi Irpef dal modello 730, quando i primi pagamenti I tempi per i lavoratori dipendenti I tempi per i pensionati Chi deve attendere più a lungo Possibili ritardi, cosa fare Rimborso Irpef, cos'è Rimborsi Irpef dal modello 730, quando i primi pagamenti Luglio segna l’inizio della stagione dei conguagli fiscali e dei primi rimborsi Irpef spettanti ai contribuenti che hanno presentato il modello 730 per la dichiarazione dei redditi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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