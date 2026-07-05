Riforma agraria l’anniversario | Settant’anni fa il primo podere Per il territorio fu la salvezza

Settant’anni fa, nel 1951, fu approvata una riforma agraria che ha cambiato il volto di vaste aree rurali. Quel provvedimento, noto come riforma Fanfani, portò alla distribuzione di terre ai contadini e alla creazione di numerosi podere. Per il territorio interessato, rappresentò una vera e propria salvezza, anche se nel tempo questa storia è caduta nell’oblio.

È la storia di una riforma dimenticata, ma senza la quale non esisterebbe – di fatto – una porzione importantissima del nostro territorio. La riforma agraria, che porta il nome di Amintore Fanfani, fu varata nel 1951. Ma, esattamente settant’anni fa, veniva assegnato il primo podere a Mesola. Un ettaro e mezzo. Un fazzoletto di terreno, dato per la prima volta ai braccianti che diventavano così piccoli proprietari terrieri e potevano immaginare di avere un futuro di riscatto. A parlare di quell’anniversario sulle colonne del nostro giornale è Giovanni Piepoli, già presidente del Circolo dei Negozianti, ma soprattutto al vertice dell’Ente del Delta Padano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Riforma agraria, l’anniversario: Settant’anni fa il primo podere. Per il territorio fu la salvezzaGiovanni Piepoli, presidente del Delta Padano: A Mesola quell’assegnazione, cambiò tutto. Quando la ’Fanfani’ venne approvata, avevamo 147mila braccianti, miseria e disperazione. ilrestodelcarlino.it

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