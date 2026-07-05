Ridge Holland ha dichiarato che durante il suo periodo in WWE alcuni dirigenti avevano antipatia nei suoi confronti. L’ex wrestler, ora membro dei Brawling Brutes, ha parlato delle difficoltà incontrate, in particolare riguardo al trattamento e alla gestione creativa della sua carriera. Holland ha sottolineato che le problematiche sono state principalmente legate alle decisioni prese sui suoi ruoli e alle scelte di storyline, senza entrare in dettagli specifici.

L’ex WWE e membro dei Brawling Brutes Ridge Holland è tornato a parlare del suo periodo in WWE, segnato da numerose peripezie e difficoltà, soprattutto sul lato del booking e della sua direzione creativa, specie nell’ultima parte. Il diretto interessato aveva anche cercato di trovare soluzioni allo stallo in cui si trovava, ma a quanto pare non tutti all’interno della federazione condividevano la sua visione. Parlando a Sports Jedi Network, Holland ha parlato del periodo in cui la stable di cui faceva parte, i Brawling Brutes, avevano apparentemente perso la loro direzione creativa. Lui e Pete Dunne stavano subendo delle brusche battute d’arresto a livello creativo e Ridge pensò di allontanarsi per un periodo dal main roster per reinventarsi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Ridge Holland: “Qualcuno ai piani alti provava antipatia per me”

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