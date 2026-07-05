Riceci non è nella Tari Carrabs Avs risponde a Marche Multiservizi | Ma le perdite pesano

Da ilrestodelcarlino.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consigliere comunale di Urbino ha precisato che i costi di Riceci non sono inclusi nella Tari, rispondendo a una dichiarazione del presidente di Marche Multiservizi. Carrabs ha aggiunto che, comunque, le perdite finanziarie dell’azienda sono significative. La replica è arrivata dopo che Ceriscioli aveva fatto riferimento a una questione di fondi, senza affermare che i milioni di euro siano stati direttamente destinati alla tassa sui rifiuti.

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"Riceci non è nella Tari". Il consigliere comunale di Urbino Gianluca Carrabs (Avs) risponde alla replica di Luca Ceriscioli, presidente di Marche Multiservizi: "Mai detto che quei milioni siano finiti direttamente nella tassa rifiuti. Il punto è un altro: Marche Multiservizi ha un solo bilancio e le eventuali perdite, alla fine, pesano sempre sulla collettività". La polemica sulla discarica di Riceci si sposta dal terreno della Tari a quello dei conti della multiutility. Dopo la replica di Ceriscioli, Carrabs precisa il senso delle sue accuse e chiarisce di non aver mai sostenuto che le spese affrontate per Riceci o per il biodigestore di Talacchio siano state inserite direttamente nel calcolo della Tari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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