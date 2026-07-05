Restyling finito L’ufficio postale torna in servizio

Nuovi arredi e colori, oltre a una corsia per ipovedenti, soluzioni a basso impatto ambientale, illuminazione più efficiente e anche uno sportello ribassato, dove poter stare seduti, per svolgere le pratiche e richiedere i servizi disponibili della pubblica amministrazione. Ha riaperto in una veste completamente rinnovata l’ ufficio postale in via Piave a Vedano al Lambro ed è la ventinovesima sede di Poste Italiane in provincia di Monza e Brianza ad aver completato la ristrutturazione secondo la tipologia Polis. Si tratta di interventi di ammodernamento che permettono di accogliere, oltre ai normali prodotti postali, anche tutti i principali servizi della pubblica amministrazione secondo un’iniziativa di Poste Italiane di ampliamento delle disponibilità nelle sue sedi aperte in Comuni con meno di 15mila abitanti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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