Repubblica | Napoli mercato bloccato

Da napolipiu.com 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il mercato del Napoli è attualmente fermo, con la società che ha scelto di muoversi con cautela. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, l’allenatore Massimiliano Allegri ha...

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Il Napoli procede con prudenza sul mercato e la linea della società è ormai tracciata. Come racconta la Repubblica Napoli, Massimiliano Allegri ha accettato fin dal primo confronto con Aurelio De Laurentiis la strategia del club: prima ridurre l’organico e alleggerire il monte ingaggi, poi intervenire con gli acquisti necessari per completare la rosa. Secondo la Repubblica Napoli, la priorità assoluta è sfoltire un gruppo composto da oltre 47 calciatori, condizione indispensabile sia per motivi economici sia per rispettare i vincoli imposti dalle liste. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente il 14 luglio al Teatro San Carlo, ma già al momento della firma ha condiviso con il presidente e con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli la necessità di contenere i costi dopo due bilanci consecutivi chiusi in rosso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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CONTE VIA DA NAPOLI! MERCATO ACCESO! FAINA E LE SUE NOTIZIE

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