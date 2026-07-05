Il mercato del Napoli è attualmente fermo, con la società che ha scelto di muoversi con cautela. Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, l’allenatore Massimiliano Allegri ha...

Il Napoli procede con prudenza sul mercato e la linea della società è ormai tracciata. Come racconta la Repubblica Napoli, Massimiliano Allegri ha accettato fin dal primo confronto con Aurelio De Laurentiis la strategia del club: prima ridurre l’organico e alleggerire il monte ingaggi, poi intervenire con gli acquisti necessari per completare la rosa. Secondo la Repubblica Napoli, la priorità assoluta è sfoltire un gruppo composto da oltre 47 calciatori, condizione indispensabile sia per motivi economici sia per rispettare i vincoli imposti dalle liste. Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente il 14 luglio al Teatro San Carlo, ma già al momento della firma ha condiviso con il presidente e con l’amministratore delegato Andrea Chiavelli la necessità di contenere i costi dopo due bilanci consecutivi chiusi in rosso. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Segui gli aggiornamenti su Napoli.

© Napolipiu.com - Repubblica: “Napoli, mercato bloccato”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

CONTE VIA DA NAPOLI! MERCATO ACCESO! FAINA E LE SUE NOTIZIE

Notizie e thread social correlati

Mercato Napoli, bloccato Lobotka! Niente ipotesi Juve, il motivoIl mercato del Napoli è rimasto fermo su Lobotka, che non si sposta dalla squadra.

Mercato Napoli: Giuffredi fissa il prezzo di Vergara. Gila bloccato, Spalletti su LobotkaIl procuratore Mario Giuffredi ha affermato che la vendita di Vergara dipende dal club e che il prezzo stabilito si aggira tra i 25 e i 30 milioni di...

Temi più discussi: ? MERCATO. Venerato fa il punto: Bloccati Emerson e Zakaria, ma c’è un problema; IL GUERRIERO. Bagni: L’Inter è la mia favorita, il Napoli al momento mi preoccupa perché bloccato sul mercato; Repubblica - Manna non era riuscito a creare sintonia con Conte - CalcioNapoli24 | CN24; Il Napoli vuole chiudere per Gila: Rafa Marin possibile contropartita.

Napoli, mercato bloccato in entrata: perché al momento non può arrivare nessunoIl calciomercato in entrata del Napoli, al momento, è di fatto bloccato. La società azzurra non può tesserare alcun calciatore senior (over 23) senza prima effettuare cessioni o riduzioni di costo equ ... msn.com

REPUBBLICA - Napoli, mercato condizionato dalle mancate uscite, potrebbero sfumare Gila e KhalailiKhalaili e Gila per settimane sono stati i nomi più caldi accostati al Napoli, il quale in questi giorni non è ancora riuscito a fare passi concreti in avanti e adesso rischia seriamente di perderli e ... napolimagazine.com